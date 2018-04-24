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Aykut Kocaman'dan bomba açıklamalar: Kan yok kardeşim kan yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor galibiyetini ve olaylı Beşiktaş derbisini yorumladı.

24 Nisan 2018 Salı 02:10
Aykut Kocaman'dan bomba açıklamalar: Kan yok kardeşim kan yok

'Kan yok kardeşim kan yok'

"A'dan z'ye adım adım izledim. Allah sağlık versin, hoca soyunma odasına kadar giriyor. Odaya girerken harika vaziyette giriyor, odadan sedyeyle ve ambulansla çıkıyor. Olabilir, cismin yarattığı şeyler olabilir ama kan yok kardeşim, kan yok."

"Sonra içeri girdik, maçın iptal edildiği söylendi. Hocanın başından dolayı iptal oldu gibi gözüküyor. "Fenerbahçe öyle, Fenerbahçe böyle...." Yok böyle bir şey."

'Bu işler hep...'

"Neden iptal oldu? Gördüğüm kadarıyla hocanın başından dolayı iptal oldu. Nedense bu işler hep Fenerbahçe'nin üzerinden yürüyor. Yok böyle bir şey.Ortada bir oyun var ve bu oyunun düzenleyicisi biz değiliz. Kimse kimseyi kandırmasın. Ne biz kandıralım, ne de insanlar gelip, "Bu Fenerbahçe tü kaka, her şey bunların başından çıkıyor" demesin."

"Lütfen herkes ayağını denk alsın. Ayıp. Olmayan şeyleri olmuş gibi gösterip, kimse Fenerbahçe'yi suçlamasın. Saha içinde olan her şey için özür diliyorum."

"O zirzoplar, hayatımda hiçbir zaman olmayacaklar. Hayatı insanları karalamak olarak görenler hayatımda olmayacaklar. Birkaç zaman içinde zaten futboldan ayrılacağım, hayatımda zaten olmayacaklar. Futbol dünyamızı kirleten zihinler, bu zihinler."

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 02:10
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. Şenol Güneş
  4. Beşiktaş

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