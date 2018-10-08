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Aykut Kocaman'a süpriz teklif

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman'a İran ekiplerinden Traktör Sazi sürpriz bir teklifte bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 20:02
Aykut Kocaman'a süpriz teklif

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a sürpriz transfer teklifi geldi.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a İran'dan sürpriz teklif geldi.

İran temsilcisi BF Traktör Sazi, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'a teklif yaptı. Kocaman'ın şu anda İran'da olduğu Traktör Sazi ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Cocu'yla devam eden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 20:02
  1. aykut kocaman
  2. Traktör Sazi
  3. Fenerbahçe

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