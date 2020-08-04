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Spor

Aykut Kocaman Süper Lig ekibinin teklifini reddetti

Teknik direktör arayışlarına giren Kasımpaşa'da Aykut Kocaman ile bir görüşme yapıldı ancak deneyimli isim yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediği iletti.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:05:00 -
Aykut Kocaman Süper Lig ekibinin teklifini reddetti

Teknik adam arayışına giren Kasımpaşa, Aykut kocaman ile görüştü. Tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek isteyen İstanbul kulübü, beklemediği bir cevap aldı.

Kocaman’ın, yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediği ve bu nedenle Kasımpaşa’yı reddettiği öğrenildi.

Lacivert-beyazlı kulüp, teknik direktör konusunda tercihini yerli bir isimden yana yapacak.

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