Aykut Kocaman Süper Lig ekibinin teklifini reddetti
Teknik direktör arayışlarına giren Kasımpaşa'da Aykut Kocaman ile bir görüşme yapıldı ancak deneyimli isim yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediği iletti.
Teknik adam arayışına giren Kasımpaşa, Aykut kocaman ile görüştü. Tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek isteyen İstanbul kulübü, beklemediği bir cevap aldı.
Kocaman’ın, yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediği ve bu nedenle Kasımpaşa’yı reddettiği öğrenildi.
Lacivert-beyazlı kulüp, teknik direktör konusunda tercihini yerli bir isimden yana yapacak.