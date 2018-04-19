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Aykut Kocaman onayladı! Dünyaca ünlü yıldız bedavaya geliyor...

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in başarışı futbolcusu Facundo Ferreyra'yı transfer gündemine aldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:41
Aykut Kocaman onayladı! Dünyaca ünlü yıldız bedavaya geliyor...

Sarı-Lacivertli yönetim, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine giren Facundo Ferreyra'yı bitirmekte kararlı. 

Fenerbahçeli yöneticilerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya giderek Arjantinli golcünün menajeriyle masaya oturacağı bildirildi.

Sarı-Lacivertliler'in bu görüşmede Ferreyra'nın şartlarını öğreneceği ve buna göre kararını vereceği öğrenildi. Aykut Kocaman da Facunda Ferreyra transferine onay vermişti.

1.5 AY SONRA SERBEST KALIYOR

Fenerbahçe'nin istediği Arjartinli golcü Facundo Ferreyra'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Mayıs'ta sona eriyor. Kanarya, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:41
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. Facunda Ferreyra
  4. Shakhtar Donetsk

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