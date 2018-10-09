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Aykut Kocaman ile görüşmeler başladı

Son günlerde Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Aykut Kocaman'a İran ekiplerinden Traktörsazi, sürpriz bir teklif yaptı.

09 Ekim 2018 Salı 12:34
Aykut Kocaman ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a İran'dan sürpriz bir teklif geldi. İran temsilcisi BF Traktörsazi, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'a teklif yaptı. Kocaman'ın Traktörsazi ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. 53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Phillip Cocu ile devam eden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti.

Kocaman'ın, İran'a gitmesi halinde bu ekibi de beraberinde götüreceği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:34
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe

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