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Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın amacı buydu...

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın derbide yaşananlar sonrası kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme toplantısında söyledikleri ortaya çıktı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:52
Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın amacı buydu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonu büyük üzüntü yaşarken, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede, "İkinci devrenin başlaması ile birlikte Beşiktaş'ın tek amacı Fenerbahçe'yi provoke etmek ve eksiltmekti" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Kayserispor maçında ikinci devre Volkan'a sürekli yabancı maddeler atılıyordu. Kupanın ilk maçında Beşiktaş'a gol attığımızda Mehmet Topal'ın kafası sahaya atılan maddelerle yarıldı oyuna devam ettik. Hasan Çetinkaya'nın kafasından kanlar aktı. Final bize doğru giderken sahaya atılanlara hiçbir şekilde anlam veremedik. Burada başka bir durum var" diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:52
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