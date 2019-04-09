Aykut Işıklar kimdir? Aykut Işıklar öldü mü?

Aykut Işıklar, kalp krizi geçirmesi sonucu İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 70 yaşındaki gazeteci Aykut Işıklar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki Aykut Işıklar kimdir? Aykut Işıklar nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aykut Işıklar'ın ölüm haberinin ardından Özgür Aras Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Aykut Abi... Sende mi gittin! Hayatım da tanıdığın ilk magazinci. Bana katkıların, bugüne kadar desteklerin... Hakkını asla ödeyemem.... Mekanın cennet olsun..."

1949 yılında İstanbul’da doğan Işıklar, Mimar Sinan Üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakarak 1968 yılında Hürriyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. 12 yıl Hürriyet’te çalıştı. 2 yıl Günaydın gazetesinde, 2 yıl da Tercüman gazetesinde magazin bölümü müdürlüğü yaptı. 10 yıl Sabah gazetesinin çeşitli bölümlerinde yöneticilik yaptı. Akşam gazetesinde 5 sene boyunca köşe yazarlığı yaptı. Uzun bir dönem radyoculuk da yapan Işıklar, 90’lı yıllarda HBB, ATV, Star TV, Flash TV, Bugün TV ve TV EM’de magazin programları hazırlayıp sundu.