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Gündem Aykut Erdoğdu mesaj mı veriyor? 'Bana destek olmazsanız daha çok ağzımdan kaçırırım'
Gündem

Aykut Erdoğdu mesaj mı veriyor? 'Bana destek olmazsanız daha çok ağzımdan kaçırırım'

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili Programında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun belediyeleri haraca bağladığına ilişkin yazışmaları ve sonrasında yaptığı açıklamalar konuşuldu. Murat Alan, Erdoğdu'nun bu sözlerle CHP'ye "Bana destek olmazsanız daha çok ağzımdan kaçırırım" mesajı verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 17:21:00 - 2021-05-07 17:27:46

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, belediyeleri haraca bağladığına ilişkin iddialar ele alındı.

Ali Karahasanoğlu, Aykut Erdoğdu'nun konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarını yorumlayarak, Erdoğdu'nun aslında "Ben kesinlikle tek kuruş paraya dokunmadım. Biz Barış için akademisyenler bildirisine imza atan öğretim üyelerini finanse etmek için belediyelerle irtibata geçmiştik." itirafında bulunduğunu söyledi.

"Ben bunun istem dışı söylendiğini düşünmüyorum"

Yazışmalara ilişkin konuşan Murat Alan ise "Burada ne var biliyor musunuz? Bakın beni yalnız bırakmayın. Bana destek olun. Daha bu anlattığım 30 bin liralar işin çerezi, destek olmazsanız daha birçok şeyi ağzımdan kaçırırım mesajı var burada. Ben bunun istem dışı söylendiğini düşünmüyorum." dedi.

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