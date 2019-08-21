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Ayın şoförüne ödülünü Belediye-İş Sendikası Başkanı Yaman verdi

İş Sendikası Başkanı Hidayet Yaman verdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:36
Ayın şoförüne ödülünü Belediye-İş Sendikası Başkanı Yaman verdi

İş Sendikası Başkanı Hidayet Yaman verdi.


Aydın Son Durak Tesisleri’nde düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Belediye-İş Sendikası Başkanı Hidayet Yaman oldu. Aydın’da Temmuz ayının şoförü seçilen Cemal Kışkır ödülünü Yaman’ın elinden aldı.



Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, törende yaptığı konuşmada, “Bu ayki ödülümüzü 20 yıldan bu yana içimizde olan şoför arkadaşımız Cemal Kışkır arkadaşımıza veriyoruz. Arkadaşımız, gerek yolcularımız, gerekse diğer sürücü arkadaşlarımızdan olsun bize bugüne kadar hiç şikayet getirmedi. İnşallah uzun yıllar hep beraber çalışacağız. Bugünkü misafirimiz Belediye-İş Sendikası Başkanı Hidayet Yaman. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.



Belediye-İş Sendikası Hidayet Yaman, Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin uygulamasından dolayı teşekkür ederek, “Güzel bir uygulama. Birçok sivil toplum örgütünün başaramadığı bir uygulamayı sürdürüyorlar. Bu ayın şoför arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum” diye konuştu.



Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise, bun ayın şoförü seçilen Kışkır’a hayırlı olsun dileğinde bulunarak “ İnsanlar sevdiği işi yaparsa ömür boyu tatil yapıyormuş gibi hissediyormuş. Ben hissediyorum ki Kemal arkadaşımız bu işi severek yapıyor. Bu işten hiç yorulmuyor. Yaptığı işin karşılığını alıyor ve insanlara da bunu hissettiriyor. Ben diğer şoförlere örnek olduğu için kendisine teşekkür ediyorum”dedi.



Ayın Şoförü seçilen Cemal Kışkır ise aldığı ödülden dolayı teşekkür ederek,mesleğini sürdürdüğü müddetçe ödülüne layık kalacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:36
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