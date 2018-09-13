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Ayı telef oldu, sürücü olay yerinden kaçtı!

Van'da sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç yola inen ayıya çarptı. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken, ayı da telef oldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:43
Ayı telef oldu, sürücü olay yerinden kaçtı!

Van'ın Çaldıran ilçesinde aracın çarptığı ayı öldü.

Sabah saatlerinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun 20. kilometresinde yola inen ayıya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ayı öldü, sürücü ise olay yerinden uzaklaştı.

Ayıyı yol kenarına kaldıran diğer sürücüler, durumu yetkililere haber verdi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:43
  1. Van
  2. ayı
  3. ayıya araba çarpması
  4. Çaldıran-Doğubayazıt karayolu

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