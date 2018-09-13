Ayı telef oldu, sürücü olay yerinden kaçtı!

Van'ın Çaldıran ilçesinde aracın çarptığı ayı öldü.

Sabah saatlerinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun 20. kilometresinde yola inen ayıya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ayı öldü, sürücü ise olay yerinden uzaklaştı.

Ayıyı yol kenarına kaldıran diğer sürücüler, durumu yetkililere haber verdi.