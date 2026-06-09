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Dünya Ayı saldırısı alarmı! Tüm okullar tatil edildi
Dünya

Ayı saldırısı alarmı! Tüm okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
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Ayı saldırısı alarmı! Tüm okullar tatil edildi

Utsunomiya kentinde ilk kez şehir merkezinde görülen bir Asya kara ayısı nedeniyle yetkililer geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından kentte bulunan 94 ilk ve orta dereceli okulda eğitime ara verildi.

Utsunomiya kentinde ilk kez şehir merkezinde görülen bir Asya kara ayısı nedeniyle yetkililer geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından kentte bulunan 94 ilk ve orta dereceli okulda eğitime ara verildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Utsunomiya kentinde ilk kez şehir merkezinde bir ayının görülmesi üzerine tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip kentte hafta sonu bir park yakınlarında görülen Asya kara ayısı, daha sonra yerleşim bölgeleri ve sanayi alanlarında da tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayının şehir merkezinde koştuğu görüldü.

 

Ayının henüz yakalanamaması nedeniyle Utsunomiya Belediyesi, kentteki 94 ilk ve orta dereceli okulun tamamını güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Yetkililer, anons araçlarıyla vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kapı ve pencerelerin kilitli tutulmasını ve ayıyla karşılaşılması halinde en yakın binaya sığınılmasını istedi.

Polis ekipleri ile yerel avcılar birliği, ayının izini sürmek için geniş çaplı arama çalışmaları yürütüyor.

Japonya genelinde bu yıl yaklaşık 50 bin ayı görülme vakasının kayıtlara geçtiği belirtilirken, uzmanlar ayıların doğal besin kaynaklarının azalması ve kırsal bölgelerdeki nüfusun düşmesi nedeniyle yerleşim alanlarına daha sık inmeye başladığını ifade ediyor.

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