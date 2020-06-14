  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ayhancan Güven'den "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyonluk

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:15:13 -
Ayhancan Güven'den "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyonluk

İSTANBUL (AA) - Türk motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyon oldu.

Simülasyona taşınan yarışta Ayhancan Güven'in mücadele ettiği 93 kapı numaralı Porsche Esports Takımı, 24 saat sonunda damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek GTE sınıfında mutlu sona ulaştı.

Farklı kategorilerde 50 takım, 200 pilotun katıldığı "Sanal Le Mans 24 Saat"te Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso, Lando Norris, Jenson Button, Felipe Massa ve Juan Pablo Montoya gibi isimler de mücadele etti.

Ayhancan Güven'in de yer aldığı Porsche Esports Takımı, iki kez kırmızı bayrakla duraklayan yarışta Aston Martin Racing ve R8G Esports takımlarının önünde toplamda 339 turla şampiyon olmayı başardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı