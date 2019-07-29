Ayhan Sicimoğlu adlı şarlatandan İskilipli Atıf Hoca'ya alçak hakaret!

Şapka kanununa karşı çıktığı gerekçesiyle İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanan ve 4 Şubat 1926’da idam edilen İskilipli Atıf Hoca hakkında ortaya atılan İstiklal Harbi sırasında Yunan işgalcilerine destek için bildiri yayımladığı iftirasını çürüten belge yıllar önce ortaya çıkmıştı.

Televizyoncu Ayhan Sicimoğlu ise bu belgeleri görmezden gelmeyi tercih ederek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

O yalanın yayılmasına destek olan Sicimoğlu, "Ne zaman Atatürk ve devrimleri üzerine bir post veya repost yapsam, cehalet ile karşılaşıyorum. (sayıları ise arttı) Birisi binlerce 'alim'i ?? astı demiş ve örnek olarak da yobaz ağızlarının sakızı “şapka giymediği için asıldı” efsanesini vermiş." ifadelerini kullandı.

Atıf Hoca'nın 'mandacı bir yobaz' olduğunu söyleyen Sicimoğlu, paylaşımının devamında şunları söyledi: "Atıf Hoca, İstiklal Savaşı karşıtı, İngiliz mandacı bir YOBAZ.. Mustafa Kemal’in katli için halka telkinde bulunmuş ama hayat bir boomerang."

Atıf Hoca’nın 1920 yılında söz konusu iddiaya yer veren o dönemin Vakit gazetesinde tekzip metni yayınlatarak iftiraları çürüttüğü belgelenmişti.

Mahkeme kararıyla 25 Ekim 1920 tarihinde Vakit gazetesinin 1034. nüshasında yayınlanan İskilipli Atıf Hoca’nın tekzip metninde şu sözler yer alıyor:

“Vakit gazetesinin 1032 sayılı nüshasında ‘Teal-i İslam Cemiyeti’nin Bildirileri’ başlıklı bir yazı gördük. Cemiyetin kuruluşundan beri yapılan yayınların resmi mühürle mühürlenmesi kararlaştırılmış usulden olduğu için resmi mühürle mühürlenmiş olmayan yayınların Teal-i İslam Cemiyeti’yle ilgisi bulunmadığı ve Cemiyet’in İstanbul gazetelerinde yayımlanmış bildirilerinden başka risale şeklinde ve diğer şekillerde hiçbir bildiri yayınlanmamış olduğu beyan olunur.”

TBMM'de tartışılmıştı

Bir dönem çok tartışılan bu konu, 2 Şubat 2013 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem 3. Yasama Yılı Genel Kurul Tutanağı'na da yansımıştı.

Meclis'te CHP'li milletvekili Organ Düzgün İskilipli Atıf Hoca'ya ait olduğu iddia edilen metni okuduğu ve AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in "O bildirinin altında İskilipli'nin imzası yoktur." sözleri kayıtlara geçmişti.

Sicimoğlu neden şimdi bunu paylaştı?

Ayhan Sicimoğlu'nun tüm bu belgelere rağmen neden hala bu yalanı yaymakta ısrar ettiği ise merak konusu.

Haşmet Babaoğlu: Yıllardır anlattığı her şey uyduruk

Sicimoğlu'nu, isim vermeden Twitter hesabından daha önce bir çok kez topa tutan Haşmet Babaoğlu, "Türkiye'nin zenginlerinin pek 'entel' sandığı seyahat ve yemek programcısı zatı izliyorum da şu an... yıllardır anlattığı her şey uyduruk" diye yazmıştı.

Babaoğlu başka bir tweetinde ise "Güler misin, ağlar mısın! Frenkçeye çalan Türkçesiyle Ayhan Sicimoğlu gelecek kuşakların düzgün konuşamayacağından yakınıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Tarih bilgisi mi? Google'dan baksa daha doğru olur"

Haşmet Babaoğlu Twitter'dan Sicimoğlu'nun cehaletini ortaya koyarak "Çeşitli TV kanalları bu zatı kapışırlar; her belgesel kanalında bir gezi programı... Uydurukçuluk mu? Şimdi süt ürünleri diyor mesela. Ama duyduğu Yunanca kelimede mandırayı değil de mendireki 'keşfediyor', öyle bir şey... dünyanın en palavradan kültürlü sınıfına böyle bir programcı yakışır.. hastasıyız!!! :) Tarih bilgisi mi? Google'dan baksa daha doğru olur ama ihtiyaç duyan kim? Sanat bilgisi? Anlatırken bile sıkılır ve belli olur, öyle bi tip" demişti.