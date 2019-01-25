"Ayhan Bilgen 'PKK terör örgütüdür' desin, ben de onun için çalışayım"

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, önceki gün yaptığı açıklamasında PKK’nın Ermenistan’a açılmak için Kars üzerinde bir strateji belirlediğini ileri sürmüş, başta basın olmak üzere herkesi dikkatli olmaya çağırmıştı. Ayhan Bilgen, Mutluer’in açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tek cümleyle yanıt verdi. Bilgen, “Ben Azerbaycan Dostluk Grubu’ndayım” dedi.

"HDP ve PKK'nın hedefi Kars"

Tuncay Mutluer, yaşanan polemiğe ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. HDP'nin PKK'yı Kars'a sınır yapmak için kente önem verdiğini yineleyerek; "HDP Kars'ı elde etmek istiyor. Ondan dolayı da Ayhan Bilgen'i aday olarak gösterdiler. PKK'yı Ermenistan ile sınır sahibi maksatıyla Kars'ta belediye başkanlığına yoğun ilgi gösteriyorlar. Vatan Partsi olarak Kars'ı almayı arzu ediyoruz. Aynı zamanda Kars'ı HDP'ye kaptırmamayı da arzu ederek bunun için ayrıca bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayhan Bilgen "PKK terör örgütüdür" desin onun beraber harekete edeyim"

Mutluer sözlerine şu önemli çağrıyı yaparak devam etti:

"Ayhan Bilgen bize cevaben; 'Ben Azerbaycan Dostluk Birliği üyesiyim' dedi. Ben araştırdım ki üyesi falan değil. Varsayalım ki üyesi fakat mensup olduğu partinin amacını hepimiz biliyoruz. Ayhan Bilgen bana desin ki: 'Amacım sadece Kars'a hizmettir. Ben PKK'yı savunmuyorum. PKK'nın karşısındayım. PKK bir terör örgütüdür. Sadece Kars'a hizmet etmek amacıyla belediye başkan adayıyım. PKK'nın örgüt olduğunu da söylüyorum' O zaman ben de Ayhan Bilgen ile beraber hareket edeceğim"