AYGAD'dan "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitim Programı"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Birliği (AYGAD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitim Programı" başladı.

AYGAD ile Kültür ve Turizm Bakanlığının mayıs ayında imzaladığı protokol çerçevesinde hayata geçirilen ve kültür ve sanat alanında daha çok haber üretilmesinin teşvik edilmesinin amaçlandığı dört günlük programa Türkiye'nin 22 ilinden yaklaşık 60 gazeteci katıldı.

Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışı saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, böyle bir organizasyon için Pendik'in seçilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçenin özellikleri ve burada düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ ise 14 Haziran'da Bingöl'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremde evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek sözlerine başladı.



Işıkdağ, program ile hükümetin ve yerel yönetimlerin kültür ve sanat alanında yapmış olduğu çalışmaları topluma doğru ve layıkıyla aktaracak olan basın mensuplarının bu alanda yeterli donanıma sahip, bilgi birikimi, gözlem ve yorumlayabilme kabiliyetiyle birlikte liyakati de elden bırakmadan çok yönlü kazanımlarla kendilerini geliştirebilecekleri fırsatı ve yerel basının hak ettiği değer ile itibarı yeniden elde edebilecek pozisyona gelmesini sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Yerel basının faaliyet gösterdikleri bölgelerde toplumun kulağı ve sesi olmak gibi önemli bir meziyeti bulunduğunu ancak dijital çağda sosyal iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla öneminin göz ardı edildiğini belirten Işıkdağ, "Bir diğer mesele de gerek büyükşehirlerimizde gerek Anadolu'nun çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren basın kuruluşları ve mensupları için Basın İlan Kurumunun ilan alım paylarındaki şartlarını kolaylaştırmasını talep ediyoruz." dedi.

Öte yandan, basın mensuplarının eğitim seviyelerindeki ciddi düşüşün basın kuruluşlarının dezavantajları arasında gösterilebileceğini ifade eden Işıkdağ, eğitimli ve liyakatli bireylerin camiaya yeniden kazandırılabilmesi için en kısa zamanda ciddi ve elzem adımların atılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından programın ilk eğitim çalışması Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Erhan Eroğlu tarafından "Yerel yönetimlerin kültür ve sanata bakışı" ve "Yerel kültür ve sanat etkinlikleri okura nasıl yansıtılmalı" konularında verildi.

19 Haziran'da sona erecek programın eğitim çalışmaları Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde devam edecek. Eğitimlerde "Pandeminin kültür ve sanat üzerindeki etkisi", "Dijital dönüşüm sürecinde kültür sanat ve sosyoloji", "Basında Kültür ve sanat kavramlarına yaklaşım" başlıkları ele alınacak.



Programa katılan gazeteciler İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı da bulacak.