Âyetlerle dua

“Ey Rabbimiz, yalnız Sana tevekkül ettik ve yalnız Sana yöneldik. Sana giden yolu tuttuk. Dönüş de ancak Sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kâfirlere fitne yapıp, onlara ezdirmekten muhafaza buyur. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Hiç şüphe yok ki Aziz olan Sensin. Hakim olan Sensin” (60 Mümtahine 45)

“Ey Rabbimiz, yaptığımız bu işi bizden kabul et. Şüphe yok ki sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin.” (2 Bakara 127)

“Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünyada ve âhirette benim velim ve dostum Sensin. Beni Müslüman olarak vefat ettir, Salih kullarının arasına kat.” (12 Yûsuf 101)

“Bizim dostumuz ve velîmiz Sensin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada bir iyilik yaz ve nasibet, hem de âhirette. Hiç şüphe yok ki biz Sana döndük.” (7 A’raf 155, 156)

“Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet. İşimi, kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar.” (20 Tâhâ 25-28)