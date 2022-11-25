Ayete hadise düşmanlıkları bitmiyor! Eğitim Sen'den dinsiz öğrenci çıkışı

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Eğitim Sen, Gaziler Anadolu Lisesi'nde, velilerin toplantıya çağrıldığı davetiyelere ayet ve hadis yazılması üzerinden laiklik vurgusu yaparak okul yönetimini hedef aldı.

Eğitim-Sen'in açıklamasında "dinsiz öğrenci" vurgusu yapılarak, "Dini İslam olmayan öğrencilerin din özgürlüğü sınırları aşıldı" denildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Gaziler Anadolu Lisesi'nde veliler okuldaki toplantıya sure ve hadisli davetiyeler ile çağrıldı. Okul Müdürü İbrahim Hayrullah Erdem imzası taşıyan davetiyelerde Tahrim Suresi 6. ayeti, "Ey iman edenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun" ile "Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz" hadisi şerifi yer aldı.

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Üzerinde ayet ve hadis yazılı davetiyeleri hedef alan azınlığın sesi Diyarbakır Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Eşbaşkanı Zülküf Güneş, "Okullarda da bu tarz yazılar görmek mümkün. Okul duvarlarında dini motifler görebilirsiniz. Sadece imam hatiplerde değil diğer okullarda da böyle yazılar olabiliyor. Okul müdürleri kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bilimsel, laik ve evrensel değerlerle eğitim veren okullarda sadece dini motiflere vurgu yapılması doğru değil" diyen Güneş, şunları söyledi:

Diyarbakır, Ermenilerin de yoğun yaşadığı bir şehirken halen de gayrimüslim öğrenciler var. Anayasa'da da din, inanç özgürlüğü var. Bu uygulamayla bu özgürlüğün de aşıldığı görülüyor. Dini İslam olmayan öğrencilerin din özgürlüğü sınırlarının aşıldığını söyleyebiliriz.