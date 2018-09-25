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Aydınus'un derbi notu belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçı hakemi Aydınus'un derbi notu belli oldu.

25 Eylül 2018 Salı 21:53
Aydınus'un derbi notu belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus, Merkez Hakem Kurulu'ndan tam not aldı. Ortaya konan futbolla izleyicileri hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tarafların puanları paylaşmasıyla noktalanırken hafızalarda kalan ve tartışılan bir numaralı olay Atiba ile Ayew'in ceza sahası içindeki hava topu mücadelesi oldu.

Otoritelerin büyük bir kesminin yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde "penaltıda" birleştiği pozisyon konusunda en büyük eleştiri konusu ise VAR'ın pozisyona neden müdahale etmediği oldu.

MHK yetkilileri ise, 85.dakikada gerçekleşen ve bir çoğunun Atiba'nın topa elle müdahele ettiğini, bir kısmının da Ayew'e faul yaptığı gerekçesiyle "penaltı" dediği pozisyonu o anda farklı kamera açılarıyla gören VAR'ın pozisyonda penaltılık bir durum görmediği için uyarıda bulunmadığını ifade etti.

Yetkililer, bu pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşun ekrana getirmediği kale arkasından çekilmiş görüntüden Atiba'nın topa kafayla müdahele ettiğinin net bir şekilde görüldüğünü bunun için VAR'ın bir müdahelesinin uyarısının söz konusu olamayacağını dile getirdiler. VAR'ın ancak o konuda bir tereddütü (şüphesi) olması halinde Fırat Aydınus'a "Bir bak" diyebileceğini ifade eden MHK yetkilileri, pozisyonda faulun de elinde olmadığı net bir şekilde olduğu için VAR'ın müdahele etmemesi doğru yorumunu getirdiler.

AYDINUS MHK'DEN TAM NOT ALDI
Otoritelerin önemli bir kısmının "iyi puan" verdiği maçın hakemi Fırat Aydınus gözlemciden de MHK'den de tam not aldı. Tartışılan Atiba kararı konusunda verdiği "devam" kararıyla takdir toplayan Aydınus'un tek hatasınının Slimani'nin koluyla Vida'ya yaptığı faullük ve sarı kartlık pozisyonu "faul yok" diye yorumlaması oldu. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:53
  1. Aydın
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