Aydınlık’tan Soylu’ya destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile hakkında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkileri olduğu iddia edilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkmış, "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır" ifadelerini kullanmıştı.

BİR DESTEK DE AYDINLIK’TAN

MHP Lideri Bahçeli’nin ardından Soylu’ya bir destek de Aydınlık kanadından geldi.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Süleyman Soylu'yu ABD yaptırım listesine aldı, FETÖ tuzaklar kurdu, PKK pusuya yattı, mafya doğrudan hedef aldı, Furkancılar nefret etti, Adnan Oktarcılar, Süleymancılar, mandacılar, batıcılar, liberaller diş biledi, CHP'nin HDP severleri düşmanlık yaydı. Soylu savaştı” ifadelerini kullandı.



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