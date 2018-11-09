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Aydınlık ya cahil ya da yalancı!

“Ders kitaplarında laikçi istila” başlığıyla yayımladığımız ve kamuoyunda büyük ses getiren haberimiz, karanlık odaların sözcülüğüne soyunan Aydınlık’ı rahatsız etti.

09 Kasım 2018 Cuma 11:09
Aydınlık ya cahil ya da yalancı!

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Operasyon ve tezvirat gazetesi Mao’cu Aydınlık, aleni bir şekilde yalan bir habere imza attı. MEB’in 6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında sol ideoloji mensubu isimlere boy boy yer verilirken, Müslüman Türk milletinin değerlerine sahip çıkan yazarlara yer verilmediğini ifşa ettiğimiz haberimiz, karanlığa mahkum Aydınlık’ı rahatsız etti.

Ders kitaplarında laikçi istila” başlığıyla yayımladığımız ve kamuoyunda büyük ses getiren haberimizin yalan olduğunu iddia eden Aydınlık, skandal bir çarpıtmaya gitti. Haberimizin içeriğinde, “6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında” ibaresi ısrarla vurgulanırken, Aydınlık, lise edebiyat kitaplarını delil olarak gösterme acizliğinde bulundu.

Aydınlıkçı yazarları hedef aldılar” başlığıyla yayımladıkları haberde, başlığıyla uyumsuz bir metin kaleme alan, Aydınlıkçılar, karanlık zihniyetlerini de gözler önüne sermiş oldu. Yalan haberlerini bir görselle süslemeyi de unutmayan tezviratçı tayfa, lise kitabından aldıkları, bir pasajı da sözde kanıt niyetine sundu. Gazetemizin, “6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitapları” vurgusuna tek bir laf söyleyemeyen Aydınlık, yalan haberler arşivine bir yenisini daha ekledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:09
  1. MEB
  2. Aydınlık Gazetesi

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