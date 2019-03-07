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Aydın’ın Sultanları finalde Saugella Monza ile karşılaşacak

CEV Challenge Kupası’nda finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımının finaldeki rakibi İtalyan ekibi Saugella Monza takımı oldu.

07 Mart 2019 Perşembe 10:08
Aydın’ın Sultanları finalde Saugella Monza ile karşılaşacak

CEV Challenge Kupası’nda finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımının finaldeki rakibi İtalyan ekibi Saugella Monza takımı oldu.


CEV Challenge Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında kendi evinde Geni Volley takımını 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan ve adını finale yazdıran Aydın’ın Sultanları finalin ilk maçında 20 Mart’ta kendi evinde İtalya’nın Saugella Monza takımı ile karşılaşacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Mart’ta İtalya’da oynanacak.


“Finale kaldığımız için çok mutluyuz”


Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Umut Uysal, CEV Cahallenge Kupası’nda finalde mücadele edecekleri için çok sevinçli olduklarını ifade ederek, “Kupada her maçı final havasında oynadık. Oyuncularım bütün maçlarda güzel bir performans sergileyerek finali hak ettiler. Dün akşamdan itibaren Türkiye’de herkes takımımızı konuşuyor. Finaldeki rakibimiz İtalya’nın Saugella Monza takımı oldu. İtalyan takımı iyi oyuncuları olan güçlü bir rakip. Aydın’daki ilk maçta seyircimizin desteği ile galip gelmek istiyoruz. İtalya’daki rövanş karşılaşmasında da güzel bir oyun sergileyip kupayı kazanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıda Aydınlıların payı oldukça büyük. Her maçta salonu dolduran seyircilerimiz bizim için itici bir güç oldu. Bu hafta sonu ligin son maçındaEczacıbaşı’nı ağırlayacağız. Seyircimiz bizi bu maçta da yalnız bırakmayacaktır. Desteklerinden dolayı Aydınlılara çok teşekkür ediyorum” dedi.


Geni Volley karşılaşmasında 21 sayı ile yıldızlaşan Brayelin Martinez ise, “Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Aydın’da iyi bir atmosferde iyi bir oyun sergiledik. Artık kupayı kazanmak istiyoruz”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:08
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