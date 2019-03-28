Aydın’ın Sultanları Avrupa ikincisi oldu CEV Challenge Kupası rövanş karşılaşmasında İtalya’da Saugella Monza ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, rakibine 3-1 mağlup oldu.

CEV Challenge Kupası rövanş karşılaşmasında İtalya’da Saugella Monza ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla şampiyonluğu kaçıran Aydın’ın Sultanları Avrupa ikincisi oldu.

Salon: Candy Arena

Hakemler:Pavel Anderson-Pavel Vasko

Saugella Monza: Serena, Chiara, Martina, Francesca, Rachael, Danielle, Edina, Anne, Hanna, Fabiola, Marika, Ilaria, Laura

Başantrenör: Miguel Angel Falasca Fernandez

Aydın Büyükşehir: Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin

Başantrenör:Mustafa Umut Uysal

Setler: (25-20), (17-25), (25-22), (25-15)

Süre: 97 dakika (23, 24, 28, 22)

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