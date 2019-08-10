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Aydın’ın deve güreşlerini anlatan belgesel Londra’da finalist oldu

Aydın’ın geleneksel kış eğlenceleri arasında yer alan ve asırlardan bu yana devam eden deve güreşleri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından belgeselleştirildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
Aydın’ın deve güreşlerini anlatan belgesel Londra’da finalist oldu

Aydın’ın geleneksel kış eğlenceleri arasında yer alan ve asırlardan bu yana devam eden deve güreşleri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından belgeselleştirildi. Deve güreşlerini anlatan bu belgesel Londra’da düzenlenen yarışmada finalist oldu.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi’nin hazırladığı, Proje Koordinatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen, Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Öğrencisi Eren Taşyürek’in yaptığı “Altın Çocuk Pargalı” isimli belgesel Londra’da düzenlenen “First Time Filmmaker Sessionst” yarışmasında kısa belgesel dalında finale kaldı.


Aydın’daki deve güreşleri Londra’da tanıtıldı


Aydın’daki deve yetiştiriciliği ve deve güreşlerinin anlatıldığı 20 dakika süren belgeselin Proje Danışmanlığını yürüten ve aynı zamanda İletişim Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Halim Esen; “Yeni kurulan bir fakülte olmamıza rağmen öğrencilerimiz birçok yarışmadan ödülle dönmektedir. Bu da bizleri mutlu etmektedir. Bu tür ödüller fakültemizin ismini duyurulması anlamında önemlidir. Bu belgeselde ve daha önce ödül alan belgesellerimiz Aydın kültürünü anlatmakta, Aydın’ı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmaktadır. Emeği geçen tüm öğretim elemanlarımızı ve öğrencimizi kutluyorum” dedi.


Belgesel Yönetmeni ve İletişim Fakültesi Öğrencisi Eren Taşyürek ise “Bu aldığımız ilk ödül değil daha önce birçok belgeselle yurt içinde birçok ödül aldık ama bu uluslararası anlamda ilk başarımız diyebilirim. ADÜ İletişim Fakültesi hocalarıma ve sınıf arkadaşlarımın emeği çok fazla. Bu ödüllerde hepimizin emeği var. Başta Dekanımız Prof. Dr. Halim Esen olmak üzere tüm hocalarıma çok teşekkür ederim” diyerek ödülün kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
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