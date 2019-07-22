Aydın'ın ciğerlerinde yangın Aydın'da çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Bucak Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Helikopterle de müdahale ediliyor İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan 2 helikopterin de müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

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