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Aydın'ın ciğerlerinde yangın

Aydın'da çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:03
Aydın'ın ciğerlerinde yangın

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Bucak Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Helikopterle de müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 2 helikopterin de müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:03
  1. Orman İşletme Müdürlüğü
  2. Aydın'ın Kuyucak ilçesi

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