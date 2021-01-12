Aydın’ın 2050’ye kadar su sorunu yok

Yeni Akit Ankara

Kuraklığın ayak seslerinin hissedildiği şu günlerde Türkiye’nin önemli büyükşehirlerinden Aydın’da 18 yılda yapılan içme suyu, baraj ve gölet yatırımlarını değerlendiren Erdoğlu, şu bilgileri verdi: “Su kaynaklarını değerlendirmek ve münbit topraklarını sulamak için son 18 yılda baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu temin tesisleri ve taşkın koruma tesisi gibi pek çok su yatırımını Aydın’a kazandırdık. Kentte su ile alakalı takriben 7,2 milyar TL’lik muazzam bir yatırım yaptık. 12 baraj ve 7 gölet inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşa ettiğimiz barajlardan biri de ülkemizin ve dünyanın sayılı barajlarından biri olan Çine Adnan Menderes Barajıdır. Sulama ve enerji faydası olan bu baraj aynı zamanda yıllık 180 milyon TL taşkın zararını da önlemektedir. İkizdere Barajı ise, 113 metre yüksekliğinde olup, 195 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir.”