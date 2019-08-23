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Aydın’dan 40 çocuk Kars’a gitti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından kültürel kaynaşmayı sağlamak amacıyla yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında, Aydın’dan 40 çocuk Kars’a gitti.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:49
Aydın’dan 40 çocuk Kars’a gitti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından kültürel kaynaşmayı sağlamak amacıyla yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında, Aydın’dan 40 çocuk Kars’a gitti.


Proje kapsamında Bozdoğan ve Çine ilçelerinden alınan 40 çocuk uçak yolculuğuyla Kars’a uğurlanarak tarihi ve kültürel mekanların gezilip gönüllülük ruhuyla üç gün boyunca doyasıya eğlenecek.


Aydın Valiliği’nin katkılarıyla Kars’a gerçekleştirilen gezi kapsamında çocuklar arasındaki kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerimizin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, kültürel değerlerin yanı sıra ortak değerlerin paylaşılması hedefleniyor.



Bozdoğan ve Çine’den Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait otobüslerle alınan 40 çocuk havalimanına gitmeden önce İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile bir araya gelerek Kars’da gerçekleştirilecek kültürel ve sosyal etkinlikler hakkında bilgilendirildi. İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Kars’a gidecek çocuklara Aydın Valisi Sn. Yavuz Selim Köşger’in selamını ve hayırlı yolculuklar dilediğini iletti.


İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, hayatlarında ilk kez Kars’a gidecek olan 40 çocuk ve proje sorumlusu Aydın Gençlik Merkezi Liderleri ile hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından çocukları Kars’a uğurlayan İl Müdürü Fillikçioğlu güzel bir gezi olmasını temenni etti. Fillikçioğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi iki kültürün kaynaşmasını, ortak bir bağ bulmalarını, en önemlisi de her geçen gün yitirdiğimiz değerlerimizin yeniden yeşertilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan ve çocukların gezerek gönüllülük ve sorumluluk bilincini elde ettiği bir projedir. ‘Biz Anadoluyuz’projesi 3 gün boyunca 12 - 15 yaş grubu çocukların birbirleriyle tanışması, kültür kaynaşması ve gönüllülük ruhunu amaçlıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:49
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