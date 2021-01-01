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Aktüel Aydın'da yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi
Aktüel

Aydın'da yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 04:20:52 -
Aydın'da yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi

AYDIN(AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde görevli 4 aylık evli polis çift, yeni yıla birlikte nöbet tutarak girdi.

6 Ağustos'ta dünya evine giren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Selahattin ve Burcu Elçin çifti, birlikte nöbet tuttu. Yeni yılda kısıtlamayı ihlal eden araçları tek tek durdurarak denetledi.

Selahattin Elçin, "Yılbaşını çalışarak girmekten gururluyuz ve mutluyuz. Tüm milletimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarız." dedi.

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