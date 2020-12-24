Aydın'da Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 6 can salı içerisinde yabancı uyrukluların olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 72 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.