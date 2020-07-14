  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:36:43 -
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Kaya (38) yönetimindeki 45 DR 377 plakalı otomobil, Çine'den Yatağan istikametine seyir halindeyken Yağcılar Mahallesi'nde arızalandığı için park halinde bulunan Turgay Köroğlu idaresindeki 09 C 3764 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü Vedat Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Esma Kaya (65) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kaya, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Vedat Kaya ise sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunda trafik bir süre aksadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı