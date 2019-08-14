Aydın’da trafik kazası; 1 kişi ağır yaralı Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde saat: 20.15 sıralarında Aydın Emniyet Müdürlüğü B hizmet binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AC 812 otomobil araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadına çarptı. Bölgedeki Tabakhane Deresi Yanında bulunan yürüyüş yolunda spor yapan ve eve dönüş yolunda olduğu öğrenilen kadın çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklendi. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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