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Yerel Aydın'da tarihi eser operasyonu
Yerel

Aydın'da tarihi eser operasyonu

Aydın'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 167 obje ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:27:00 -
Aydın'da tarihi eser operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 167 obje bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu ve araçta arama yapıldı.

Sikke ve ok uçlarından oluşan 167 parça objenin bulunduğu otomobildeki İ.D. ve Y.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Objeler, Aydın Müze Müdürlüğüne gönderildi.

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