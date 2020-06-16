  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın’da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:14:30 -
Aydın’da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Ramazanpaşa Mahallesi 25 sokakta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan, daha sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda bir kişi göğsünden bıçakla, bir kişi de kafasına aldığı darbe ile yaralandı. Çok sayıda polisin yanı sıra sağlık ekipleri de kavganın ardından olay yerine sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambülansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayda göğsünden bıçaklanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı