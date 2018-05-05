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Aydın'da sağlık skandalı! 200 kilo eti...

Aydın'da jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücüyü takibe alındıktan sonra yakalandı. Araçta turistik tesislere satılmak üzere kesilmiş 200 kilo dana eti ele geçirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:36
Aydın'da sağlık skandalı! 200 kilo eti...

Aydın'da jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü yoluna devam etti. Jandarma tarafından takibe alınan otomobil, ilçe girişinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada yaklaşık 200 kilogram dana eti ele geçirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince sağlık koşullarına uygun olmadığı tespit edilen etler için imha edilmesi yönünde karar alındı.

TURİSTİK TESİSLERE SATACAKMIŞ

Ehliyeti olmadığı da belirlenen otomobil sürücüsü G.S.’ye 4 bin 379 lira para cezası kesildi ve otomobili de trafikten men edildi.

G.S.’nin kaçak olarak kesilen hayvanların etlerini düşük fiyatlarla turistik tesislere satmayı planladığı öğrenildi.

 

KAYNAK: POSTA

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:36
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