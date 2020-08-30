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Aktüel Aydın'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Aktüel

Aydın'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:46:27 -
Aydın'da otomobil devrildi: 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yılmaz Kışlık idaresindeki 09 EY 386 plakalı otomobil, Ata Mahallesi'ndeki dere kenarında devrildi.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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