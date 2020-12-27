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Aktüel Aydın'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi
Aktüel

Aydın'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:55:27 -
Aydın'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan kişi, hayatını kaybetti.

Güzelçamlı Mahallesi'nde dün, içki tükettikten sonra metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Murat Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Ç'nin dün hastaneye kaldırılması sonrası evinde arama yapan jandarma ekipleri, 5 litre sahte içki bulmuş, sahte içki yapımında kullanılan malzemeleri temin eden kişilere yönelik soruşturma başlatmıştı.

İlçede dün de bir kişi, sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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