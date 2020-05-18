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Aydın'da mermer çamuruna saplanan atları itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:26:52 -
Aydın'da mermer çamuruna saplanan atları itfaiye kurtardı

AYDIN (AA) - Aydın'da atık mermer tozlarının depolandığı ve bataklığa dönüşen alana düşen 3 at, itfaiye ekibinin çabasıyla kurtarıldı.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde otlamaları için araziye bırakılan 3 at, bir mermer fabrikasının döküm alanına girdi.

Mermer tozlarının depolandığı, bataklığa dönüşen bölgede saplanan atlar, yaklaşık 75 santimetre derinliğindeki beyaz çamurun içinden çıkamayınca ayakta kalamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi operasyon düzenledi.

Atların başlarına ip geçirerek çamurun dışına sürükleyen itfaiye görevlileri, beyaz çamura bulanan atları hortum tutarak yıkadı.

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