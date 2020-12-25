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Aktüel Aydın'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Aktüel

Aydın'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:17:24 -
Aydın'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan Gençoğlu'nun 3 gün önce ot toplamak için Deve Güreşi Arenası mevkisine gittiğini ancak kendisine ulaşamadıklarını belirten yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Gençoğlu'nun son olarak görüldüğü bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin drone desteğiyle yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

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