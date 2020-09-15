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Aktüel Aydın'da kapılarına duvar örülen kiliseyle ilgili suç duyurusu
Aktüel

Aydın'da kapılarına duvar örülen kiliseyle ilgili suç duyurusu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer: - "Kilisemizde 3 kapı var. Tarihi dokusuna uymayacak şekilde iki kapının derme çatma şekilde duvarla örüldüğünü tespit ettik. Bugün itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:20:02 -
Aydın'da kapılarına duvar örülen kiliseyle ilgili suç duyurusu

AYDIN (AA) - Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Akbük Mahallesi'nde bulunan Rum Ortodoks Kilisesinin iki kapısının duvar örülerek kapatıldığını tespit ettiklerini, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Kilisedeki incelemenin ardından gazetecilere konuşan Tuncer, halen kapalı olan Rum Ortodoks Kilisesinin iki hafta önce kendilerine devredildiğini, kilisenin mevcut durumunu tespit etmek üzere incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Tuncer, kilisenin iki kapısının duvar örülerek kapatıldığı iddialarıyla ilgili de inceleme yaptıklarını vurgulayan Tuncer, şöyle konuştu:

"Kilisemizi bir kültür değeri olarak Didim'e ne açıdan kazandırabileceğimiz noktasında çalışmalara başladık. Fakat bahsedilen iddialarla ilgili vahim bir tabloyla karşılaştık. Kilisemizde 3 kapı var. Bildiğiniz gibi bu kilisenin bulunduğu bölge SİT alanı. Burada kurul kararı olmaksızın herhangi bir tadilat ve onarım yapmak mümkün değil. Tarihi dokusuna uymayacak şekilde 2 kapının derme çatma şekilde duvarla örüldüğünü tespit ettik."

Tuncer, kilisenin kapılarının çevredeki restoranlara alkol ruhsatı verilebilmesi için kapatıldığı yönünde iddiaların bulunduğunu da işaret ederek, şunları kaydetti:

"İddiaya göre Didim Belediyesince arka parselde bulunan alkollü mekanın ruhsatlandırılabilmesi için kapılarda tahribat yaratılmış. 2 kapının duvarla örülmesiyle 100 metrelik mesafe engeline takılmadan söz konusu işletmenin ruhsatlandırılması sağlanabilir. Bunlar iddia. Biz bunları araştırmakla sorumluyuz. Bugün itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Zannediyorum savcılık incelemesinden sonra konu yargıya taşınır diye düşünüyorum. Eğer gerçekten belediyece bu tahribat yaratıldıysa son derece üzücü ve düşündürücü bir durum. Hukuki süreç işleyince daha doğru, daha net neticelere ulaşırız."



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