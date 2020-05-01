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Aktüel

Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama

Patlamanın etkisiyle sıcak su yaklaşık 40 metre yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:46:57 -
Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama

AYDIN (AA) - Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi.

İlçeye bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde jeotermal tesis için sondaj kazısı yapılırken patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.

İşçilerden yaralanın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor.

Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.



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