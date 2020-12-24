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Aktüel Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:07:48 -
Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketine ait ofiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ege Mahallesi Aydın Bulvarı'ndaki ofiste akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Ofiste kaldığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Yusuf Ekmekçi'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Ekmekçi'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının klimadan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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