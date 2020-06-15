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Aktüel

Aydın'da freni boşalan kepçe eve çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:37:13 -
Aydın'da freni boşalan kepçe eve çarptı: 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde freni boşalan kepçenin bir eve çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersinbelen Mahallesi'nde Alptekin Yavuz'un kullandığı freni boşalan kepçe, bir evin duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, evde bulunan Durdane Ataş, kepçe operatörü ve yanındaki Efkan Özçelik yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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