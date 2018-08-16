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Aydın'da firar eden hükümlü operasyonla yakalandı

Aydın Açık Cezaevi'nde bir doktoru bıçakla yaraladıktan sonra firar eden mahkum operasyonla yakalandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:52
Aydın'da firar eden hükümlü operasyonla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın Açık Cezaevi'nde doktor Yunus Emre Baba'yı bıçakla yaraladıktan sonra firar eden hükümlü Erkan Arslan'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki evine geldiğini tespit etti.

Ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.

Arslan, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın Açık Cezaevi'nde 1 Ağustos'ta muayeneyi kabul etmeyerek hastaneye sevkini isteyen hükümlü Erkan Arslan, cezaevinde görevli Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Yunus Emre Baba'ya bıçakla saldırdıktan sonra firar etmişti.

Hükümlünün tehdit, gasp ve özel hayatın gizliliği ihlal gibi suçlamalardan 4 yıl 11 ay 15 gün cezası bulunuyordu.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:52
  1. Aydın Açık Cezaevi
  2. mahkum
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  4. Yunus Emre Baba
  5. Erkan Arslan

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