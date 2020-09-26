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Aktüel Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Aktüel

Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:11:49 -
Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, bariyere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Rıfat Atar'ın (76) kullandığı 09 AAR 295 plakalı otomobil, Aydın-Söke yolu Argavlı Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

Sürücü Atar, sıkıştığı araçta hayatını kaybetti. İtfaiyenin çabasıyla çıkarılan Nilgün Baştan (68) ve Nurten Dönmez (57), Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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