  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Yerel Aydın’da dehşet! Genç adam iş yerinde vuruldu
Yerel

Aydın’da dehşet! Genç adam iş yerinde vuruldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aydın’da dehşet! Genç adam iş yerinde vuruldu

Aydın Efeler’de bir akaryakıt istasyonundaki iş yerinde 31 yaşındaki A.İ. başından vurulmuş halde bulundu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Olay, Yedi Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan iş yerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi üzerine A.İ.'nın (31) bulunduğu alana giden iş yeri çalışanları şahsı başından silahla vurulmuş olarak yerde yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayı haber alarak gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Hastanede tedavi altına alınan A.İ.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da silahlı kavga! 1 kişi yaralandı
Aydın’da silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Yerel

Aydın’da silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Hatay’da konteyner evde facia! Geceyi alevler aydınlattı
Hatay’da konteyner evde facia! Geceyi alevler aydınlattı

Yerel

Hatay’da konteyner evde facia! Geceyi alevler aydınlattı

Aydın’da dere taştı! Hayvanlar sele kapıldı, mahalle çamur deryasına döndü
Aydın’da dere taştı! Hayvanlar sele kapıldı, mahalle çamur deryasına döndü

Yerel

Aydın’da dere taştı! Hayvanlar sele kapıldı, mahalle çamur deryasına döndü

Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü
Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

Yerel

Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
Gündem

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Son günlerde çeşitli mekanlarda ortaya çıkan, çarşaf ve imam cübbesi giyerek milletin manevi değerleriyle alay etmeyi eğlence gibi gösteren ..
Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi
Gündem

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

CHP'li İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçim sürecini taraflı yönetmesi nedeniyle iptal edilerek yenile..
Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…
Gündem

Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

Yaptığı orijinal haberlerle muhalifleri sarsan Tamar Tanrıyar bu günkü videosunda da önemli konuları gündemine aldı. Videoda İmamoğlu ve Yan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23