  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:11:34 -
Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Yenice Mahallesi'nde Akın-Ergül Dede çiftine ait evin çatısında kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların koltukların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin başka evlere sıçraması ihtimali nedeniyle bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz de gönderildi.

Mahallelinin de evlerinden hortum çekerek müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Tamamen yanan ev, kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşı döken Ergül Dede, "Çatı yapılırken, kaynak eşyaların üstüne sıçradı. Ev boş olsa içim yanmayacak. 53 yıllık hatıram yandı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı