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Aktüel

Aydın'da çıkan ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi

2020-04-27 03:26:33 -
Aydın'da çıkan ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi

AYDIN(AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi 33 sokakta Kazım Tekin'e (71) ait iki katlı apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Kazım ve Hatice Tekin (68) çifti, komşularının yardımıyla binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen yaşlı çifte ambulansta müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.


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