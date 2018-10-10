Aydın'da cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yaptığı suçlamasıyla aranan H.A.'nın ilçede bulunduğunu belirledi. Bu sabah yapılan operasyonla, H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.