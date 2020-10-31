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Aktüel Aydın’da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü
Aktüel

Aydın’da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, cinayeti kendisinin değil ağabeyinin işlediğini savundu

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:31:43 -
Aydın’da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

AYDIN (AA) - Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir kişi, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre Levent Kar, Çamlıdere Mahallesi’ndeki evinin önünde av tüfeğiyle vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Levent Kar'ın öldüğünü belirledi.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle ilgili başlattıkları soruşturmada V.K’yi gözaltına aldı.

V.K'nin ifadesinde, cinayeti kendisinin değil ağabeyi Ş.K'nin işlediğini, ağabeyinin cinayette kullandığı tüfeği kanal boyunda toprağa gömdüğünü, kıyafetlerini de evindeki sobada yaktığını ileri sürdü.

Jandarma ekipleri V.K'nin ifadesinden yola çıkarak cinayette kullanılan tüfeği ve yanmış kıyafet parçalarını buldu. Ayrıca Ş.K'nin evinde yapılan aramada 2 gram esrar da ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin Ş.K'nin yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

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