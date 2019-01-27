Aydın'da bir besici, av tüfeğiyle kendini vurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, besici Raşit Ö. (71) gittiği ağıldaki barakada çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle yaşamını son verdi.



Olay, saat 13.30 sıralalarında ilçenin Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Raşit Ö., mahalledeki ağıla gitti. Bir süre hayvanları ile ilgilenen Raşit Ö., daha sonra buradaki barakada iddiaya göre, av tüfeğini çenesinin altına dayayarak tetiğe bastı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Raşit Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Raşit Ö.'nün cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polisin Raşit Ö.'nün cesedi yanında bulunan av tüfeğine incelenmek üzere el koyduğu, intiharının nedenini araştırdığı öğrenildi.