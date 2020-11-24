Aydın'da banka müdiresini sokakta darbeden sanığa 12 yıl 4 ay hapis cezası verildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta karşılaştığı, bir bankada şube müdürü olarak çalışan Pelin Yarmacı'ya, tacizde bulunduğu ve çantasını almak için yumruk attığı ileri sürülen sanığa 12 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Serdar Günay (38), mağdur Pelin Yarmacı (42) ile avukatları katıldı.

Sanık Günay, daha önce SEGBİS aracılığıyla verdiği savunmalarını yineleyerek, "Saldırı anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Pelin Yarmacı, kendini savunmak isteyince benim de uyguladığım şiddetin seviyesi arttı. Mahkemeden beraatime karar vermesini istiyorum." dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık Serdar Günay'ı "nitelikli yağma" suçundan 6 yıl, "cinsel taciz" suçundan 4 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kuşadası'ndaki bir bankada müdür olarak çalışan Pelin Yarmacı, 27 Mayıs'ta iş yerine giderken, daha önce çeşitli suçlardan sabıkalı Serdar Günay'ın saldırısına uğramıştı. Yarmacı, kendisini savunurken Günay olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli Serdar Günay yakalanmıştı.



